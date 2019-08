Calciomercato Milan, Andrè Silva nel mirino dello Sporting

Il Milan cerca di piazzare Andrè Silva: l'ultimo club sulle tracce dell'attaccante portoghese è lo Sporting.

Nuova pretendente per Andrè Silva. Sfumato l'affare col , sulle tracce dell'attaccante portoghese in uscita dal c'è lo .

A riportarlo è 'Sky', spiegando come al Diavolo non sia stata recapitata alcuna offerta ufficiale ma semplicemente il gradimento nei confronti della punta ai margini dei rossoneri e da tempo in lista di sbarco.

Andrè Silva, che non rientra nei piani di Giampaolo, in caso di cessione agevolerebbe l'affondo decisivo del Milan per Angel Correa: l'argentino dell' , resta l'obiettivo numero uno per completare il reparto offensivo.

La trattativa coi Colchoneros fatica a sbloccarsi, il Milan continua a tessere la tela ma nel frattempo prova a piazzare Andrè Silva. Lo Sporting strizza l'occhio al lusitano.