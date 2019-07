Calciomercato Milan, André Silva via? Offerta del Southampton

Il Southampton ha proposto un prestito con diritto di riscatto al Milan per André Silva, che potrebbe anche restare per volere di Marco Giampaolo.

Dopo un inizio semplicemente stellare che aveva proiettato il in testa alla , André Silva si è perso progressivamente nei meandri andalusi: undici le reti in quaranta presenze totali, bottino non del tutto insufficiente ma nemmeno prestigioso.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'attaccante portoghese farà ritorno al che due estati fa lo pagò la bellezza di 38 milioni: sarà Marco Giampaolo a decidere il suo destino, se di nuovo altrove o a Milano per un'altra chance in .

L'articolo prosegue qui sotto

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', per l'ex c'è una pretendente dalla Premier League: si tratta del che ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni più bonus.

Non esattamente la cifra richiesta dal Milan che parte da una valutazione di 25: differenza sostanziosa, in quanto l'offerta dei 'Saints' potrebbe prevedere una mancata acquisizione a titolo definitivo. Insomma, il rischio che André Silva possa tornare a Milanello tra un anno sarebbe piuttosto alto.

Non se Giampaolo decidesse di metterlo al fianco di Piatek nel suo 4-3-1-2, dandogli l'opportunità di mostrare le doti che i tifosi del hanno spesso saputo apprezzare. Non quelli rossoneri, ancora alla ricerca del vero André Silva.