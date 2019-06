Calciomercato Milan, l'agente di Suso e Calabria in sede: si decide il futuro?

Giornata importante in casa Milan: l’agente di Suso è Calabria è arrivato in sede, per lo spagnolo possibili piste rinnovo o cessione.

Sono giornate estremamente importanti quelle che si stanno vivendo al . In casa rossonera infatti si sta lavorando al fine di mettere in atto nel minore tempo possibile quella rivoluzione che darà vita ad un nuovo ciclo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Marco Giampaolo in panchina e degli ingressi nell’organigramma societario di Zvonimir Boban e Frederic Massara, il club meneghino non si ferma ed anzi le prossime ore potrebbero essere importanti per il futuro di Suso e Davide Calabria.

L'articolo prosegue qui sotto

Come riportato da Sky infatti, Alessandro Lucci, l’agente dei due giocatori, è arrivato nella tarda mattinata a casa Milan. Probabile quindi che sia in programma un incontro con Paolo Maldini per definire la posizione dei suoi assistiti.

Per quanto riguarda l’esterno spagnolo le piste percorribili potrebbero essere due: la prima porta ad un possibile rinnovo del contratto che prevede l’eliminazione della clausola rescissoria da 40 milioni attualmente attiva, la seconda invece potrebbe condurre anche ad una cessione visto che negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse dell’.

Sul fronte Calabria invece si dovrebbe andare verso un rinnovo con adeguamento. Il difensore potrebbe legarsi al Milan fino al 2024 e andare a percepire due milioni a stagione.