Calciomercato Manchester United, De Gea pronto a rinnovare: affare da 130M

De Gea firmerà un contratto di altri sei anni con il Manchester United: affare da 130 milioni complessivi, sarà il portiere più pagato al mondo.

Se il futuro di Romelu Lukaku resta ancora da decidere, chi pare essersi chiarito le idee in casa è David De Gea. Da sempre al centro di tante voci di mercato, il portiere spagnolo ha infatti scelto di rinnovare il proprio contratto con i Red Devils.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo quanto riportato dal 'Telegraph', l'ex firmerà un nuovo accordo con il Manchester United al rientro dalla tournée estiva, unendo ancora il suo nome a quello del club inglese per i prossimi sei anni.

Un affare complessivo da 117 milioni di sterline, circa 130 milioni di euro, che renderà De Gea il portiere più pagato al mondo. Per la gioia di Ole Gunnar Solskjaer, spaventato dal fatto che il numero uno spagnolo potesse decidere di lasciare il club visto che il Manchester United non disputerà la la prossima stagione.

Attualmente in scadennza nel giugno del 2020, De Gea continuerà dunque a essere uno dei punti fermi dei Red Devils, con i quali è sceso in campo anche ieri nella gara di International Champions Cup vinta per 1-0 contro l' a Singapore.