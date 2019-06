Calciomercato Manchester United, Antonio Valencia torna alla LDU

Antonio Valencia lascia il Manchester United dopo dieci anni a scadenza di contratto. E' tornato in patria, firmando con la LDU di Quito.

Finisce dopo dieci anni la lunga avventura di Antonio con la maglia del .

Il 33enne, una volta scaduto il suo contratto, ha deciso di tornare in patria (in ) per giocare con la LDU di Quito.

Valencia aveva esordito tra i professionisti con l'El Nacional prima di approdare in Europa al e successivamente in Premier al e poi al Manchester United nel 2009.

In questi dieci anni Valencia ha vinto praticamente tutto con lo United (9 trofei in totale) con un bilancio di 339 presenze complessive e 25 goal.