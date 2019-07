Calciomercato Manchester City, Thiago Almada in arrivo: colpo da 18M

Il Manchester City è pronto a ufficializzare l'arrivo di Thiago Almada dal Velez: l'argentino giocherà in prestito per un anno allo Sporting Lisbona.

Nuovo colpo in vista in casa . Secondo quanto riportato dal 'Sun', gli Sky Blues la prossima settimana dovrebbero firmare Thiago Almada, talento classe 2001 del Velez Sarsfield.

Trequartista già soprannominato da molti come 'il nuovo Messi', l'argentino verrà poi girato in prestito per un anno allo Lisbona, permettendogli così di adattarsi gradualmente al calcio europeo.

Un affare da 16 milioni di sterline, poco meno di 18 milioni di euro, che i Citizens stanno pensando da tempo e che nelle prossime ore pare ormai destinato a concludersi. Il giocatore ha infatti rifiutato il rinnovo di contratto propostogli dal Velez, deciso a unirsi agli inglesi.

Collezionati 3 goal e 2 assist in 16 presenze nell'ultimo campionato, Almada diventerà così uno dei nuovi volti del Manchester City del futuro.