Malcom a un passo dall'Al Hilal: operazione da 55/60 milioni di euro

Al centro di un caso con la Roma qualche anno fa, Malcom sta per lasciare lo Zenit e la Russia: raggiungerà Milinkovic-Savic all'Al Hilal.

Strana carriera, quella di Malcom. L'esterno che qualche anno fa la Roma si era assicurata per qualche ora, prima di cozzare contro l'inserimento del Barcellona. L'uomo che in Catalogna non era riuscito a sfondare. E che oggi gioca in Russia, nello Zenit, ma ancora per poco: sta per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita, come tanti colleghi del calcio europeo.

Malcom è a un passo dall'Al Hilal. Come rivela Fabrizio Romano, il club saudita sta per pagare una cifra attorno ai 55/60 milioni di euro per portare il mancino brasiliano nella propria rosa. Operazione vicina alla chiusura e ultimi dettagli da sistemare tra i due club. Tra Malcom e l'Al Hilal, invece, l'intesa economica c'è già.

Malcom si prepara così a lasciare lo Zenit e la Russia dopo quattro anni: vi è approdato nell'estate del 2019 per provare a rifarsi una vita, e una carriera, dopo la deludente stagione al Barcellona, caratterizzata da 15 presenze e una sola rete messa a segno in Liga.

Ben diverso è stato il rendimento a San Pietroburgo, specialmente nell'ultima annata: sono 23 in 27 presenze i goal collezionati da Malcom nella Premier League russa 2022/23. Prodezze che lo hanno issato sul trono dei cannonieri del campionato, pur essendo tutt'altro che un centravanti puro, e contemporaneamente hanno regalato allo Zenit l'ennesimo titolo.

L'Al Hilal ha così deciso di sborsare una sessantina di milioni di euro per portarlo in Arabia Saudita. Nella rosa dell'ex Fenerbahçe Jorge Jesus, Malcom troverà Sergej Milinkovic-Savic, appena arrivato dalla Lazio e a segno dopo un minuto in un'amichevole non ufficiale contro il Kuwait.

Così, con Malcom e Milinkovic-Savic (oltre a Ruben Neves), l'Al Hilal proverà a contrastare le altre due potenze della Saudi Pro League: l'Al Ittihad campione in carica, che si è rinforzato con campioni come Karim Benzema e N'Golo Kanté, e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.