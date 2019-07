Calciomercato, Luuk de Jong al Siviglia: arriva dal PSV

Luuk de Jong lascia il PSV, dove l'anno scorso ha segnato 28 goal in Eredivisie, e approda al Siviglia. Ha firmato fino al 2023.

Giornate di ufficialità nel calciomercato italiano e anche in quello europeo. Il non perde tempo e annuncia l'acquisto del suo nuovo attaccante: Luuk de Jong, in arrivo dal .

Non è stata rivelata la cifra del trasferimento, ma il PSV ha dovuto lasciar andare Luuk de Jong dopo cinque anni trascorsi al PSV, ne era diventato anche un simbolo.

De Jong ha quasi 29 anni ed è nel miglior momento della sua carriera. Nella passata Eredivisie ha segnato la bellezza di 28 goal, trascinando il PSV a sfiorare il titolo, poi conquistato dall' in extremis.

Il Siviglia si assicura un attaccante diverso rispetto a quelli presenti nel suo organico. De Jon è una vera e propria prima punta, forte fisicamente e alta 188 cm. Non è ancora chiaro se questo acquisto possa essere propedeutico ad una eventuale cessione di Ben Yedder, uomo mercato di questi giorni.