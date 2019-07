Calciomercato, lo Shanghai Shenhua offre 22M per Arnautovic

Non solo El Shaarawy. Lo Shanghai Shenhua ha presentato un'offerta di 22 milioni di euro al West Ham per Arnautovic.

Lo Shanghai Shenhua, in vista della prossima stagione, vuole avere tra le proprie fila un attaccante di primo livello. Per questo motivo i cinesi stanno scandagliando l'Europa.

Dopo aver presentato un'offerta alla Roma per El Shaarawy (15 milioni di euro più 5 di bonus alla e 35 milioni di euro in tre anni all'italo-egiziano), secondo quanto riportato da Sky Sport è pervenuta un'offerta di 22 milioni di euro al per l'attaccante austriaco Marko Arnautovic.

Nell'ultima stagione di Premier League il giocatore ha messo a segno 11 goal e collezionato 4 assist. Gli Hammers, vista l'offerta, stanno pensando se accettarla o meno.