Calciomercato Lione: ufficiale l'arrivo di Sylvinho come allenatore e Juninho come direttore sportivo

Il Lione ha ufficializzato l'arrivo di Sylvinho come allenatore e quello di Juninho Pernambucano come direttore sportivo.

E' ufficialmente cominciato un nuovo corso al , dopo l'ultima stagione culminata con il terzo posto in classifica e la qualificazione alla prossima con Bruno Genesio in panchina.

La società francese ha infatti ufficializzato l'arrivo del brasiliano Sylvinho in panchina e di Juninho Pernambucano come nuovo direttore sportivo.

Notre nouveau coach Sylvinho et notre directeur sportif @Juninhope08 ont découvert notre centre d'entraînement ! pic.twitter.com/syOXwZpee8 — Olympique Lyonnais (@OL) May 27, 2019

Verranno ufficialmente presentati alla stampa nella giornata di martedì dal presidente Aulas nel corso di una conferenza stampa che avrà inizio alle ore 15.00.

Per Sylvinho, che da giocatore ha indossato le maglie di e , si tratta del primo vero incarico come allenatore, avendo in passato occupato il ruolo di assistente tecnico sia nella nazionale brasiliana che nell' di Mancini.