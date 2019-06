Calciomercato Lecce, Yilmaz obiettivo per l'attacco: si può chiudere

Il Lecce studia il colpo per l'attacco: l'obiettivo è l'ex Galatasaray Burak Yilmaz, attualmente al Besiktas. Trattativa avviata, si può chiudere.

Il per il ritorno in sogna di regalare ai tifosi un grande colpo che possa portare ancora più entusiasmo nella piazza. Il nome è di grido: Burak Yilmaz.

Secondo il sito turco 'Ajansspor', i salentini avrebbero avviato le trattative per l'attaccante turco nei giorni scorsi e potrebbero anche arrivare a breve alla chiusura.

Burak Yilmaz, ex , con cui ha segnato 82 goal in 141 presenze, è da gennaio in forza al dopo il periodo cinese al Beijing Guoan e un anno e mezzo al Trabzonspor.

Con i bianconeri di Istanbul ha segnato 11 goal in 15 partite. Dopo 174 in quasi 300 presenze in Süper Lig turca, a quasi 34 anni (li compirà a luglio) potrebbe provare una seconda esperienza all'estero dopo quella in Chinese Super League: la Serie A e il Lecce lo aspettano.

In attesa di Yilmaz, il Lecce ufficializza l'arrivo di Brayan Vera: il terzino colombiano ha apposto la firma che lo lega al club salentino. Costo dell'operazione un milione di euro.