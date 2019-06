Calciomercato Lecce, Vera il primo colpo: ufficiale l'arrivo dal Leones

Il Lecce si assicura Bryan Vera, terzino colombiano proveniente dal Leones che ha preso parte al Mondiale Under 20.

La notizia era nell’aria da qualche ora, adesso c’è però anche l’ufficialità: il neopromosso in rafforza la sua difesa con il talento colombiano Brayan Vera.

A comunicare il definitivo buon esito della trattativa è stato lo stesso club salentino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Emanuel Vera Ramirez (difensore colombiano classe ’99) dal Leones Futbol Club”.

Il difensore colombiano era arrivato in nella giornata di mercoledì per poi sottoporsi alla visite mediche di rito che hanno preceduto la firma sul contratto.

Considerato in patria un talento dalle grandi potenzialità, ha preso parte anche all’ultimo Mondiale Under 20 dove si è imposto come uno dei migliori terzini sinistri della competizione.

Accostato anche ad altri club europei, il Fenerbahçe su tutti, Vera dovrebbe essere stato acquistato per una cifra che si aggira sul milione di euro.