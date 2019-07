Calciomercato Lecce, Gabriel per la porta: è ufficiale

L'ex portiere di Cagliari e Milan, svincolato dopo l'ultima esperienza al Perugia, approda al Lecce fino al 2021.

Dopo la parentesi al , torna in Gabriel. Il portiere brasiliano, ex , ed , ha giocato con il Perugia nella passata stagione, per poi svincolarsi al termine del contratto con gli umbri: ora è il nuovo estremo difensore del .

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Vasconcelos Ferreira, che nella scorsa stagione ha militato nell’AC Perugia. Il portiere brasiliano classe ‘92 ha sottoscritto un contratto biennale con opzione".

E' stata la stessa formazione giallorossa, neopromossa dopo il secondo posto dell'ultima stagione di Serie B, a confermare l'ingaggio del giocatore:

Classe 1992, acquistato dal Milan nel 2012, Gabriel ha giocato appena sette presenze con i rossoneri in Serie A, prima di essere ceduto a , Cagliari, ed Empoli. Proprio in azzurro ha dimostrato le sue capacità, venendo eletto miglior giocatore nell'anno della promozione nella massima serie.

Ceduto dal Milan a titolo definitivo al Perugia nell'estate del 2018, ora Gabriel potrà provare a prendersi la maglia da titolare del Lecce, difesa egregiamente da Vigorito nell'ultima stagione di Serie B. Il portiere sardo dovrebbe essere confermato titolare, ma il collega brasiliano si giocherà le sue chances con Liverani.

Gabriel arriva al Lecce dopo Vera, Meccariello, Shakhov e Benzar, acquisti che il Lecce ha operato all'estero e in Serie B: i rinforzi del club salentino non sono però certo conclusi e nelle prossime settimane arriveranno i nuovi innesti per cercare di mantenere la categoria.