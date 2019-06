Calciomercato Lecce, Gabriel in arrivo dal Perugia: c'è l'accordo

Il Lecce ha deciso di affidare la propria porta a Gabriel: c'è l'accordo con il giocatore, il brasiliano ex Milan e Napoli firmerà un biennale.

Tempo d'arrivi in casa , dove la prossima settimana potrebbe essere quella di Gabriel Vasconcelos Ferreira. Dopo aver difeso la porta del la scorsa stagione in Serie B, il brasiliano è infatti a un passo dal vestire la maglia dei salentini.

L'accordo con il giocatore è già stato trovato, come riportato da 'Sky Sport', con Gabriel che la prossima settimana svolgerà le visite mediche di rito prima di porre la firma su un contratto biennale, con opzione di rinnovo automatico fino al 2022.

Un affare a parametro zero che consentirà al neopromosso Lecce di integrare in rosa un giocatore che la l'ha già conosciuta in passato, viste le esperienze soprattutto nel e nel .

Un nuovo salto di categoria dunque per Gabriel, che nella stagione appena conclusa ha collezionato 37 presente, affermandosi come uno dei migliori nel Perugia allenato da Alessandro Nesta.