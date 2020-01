Calciomercato Lecce, contatti per El Kaddouri: è l'alternativa a Saponara

Omar El Kaddouri potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo l'avventura al Paok Salonicco:

Non solo Ibrahimovic, molte altre vecchie conoscenze della nostra potrebbero tornare a giocare in durante questo mercato invernale: il sta pensando di far rientrare infatti anche Omar El Kaddouri, ex trequartista di , ed e attualmente al Paok Salonicco.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club salentino sta infatti incontrando diverse difficoltà nella trattativa per Riccardo Saponara, primo obiettivo per il reparto offensivo. Da qui l'idea di virare su un altro giocatore dotato di grande tecnica e che conosce bene il nostro campionato.

Il giocatore marocchino ha già fatto sapere che gradirebbe un ritorno in Italia nonostante le 15 presenze collezionate in Grecia. Una pista dunque più percorribile rispetto all'opzione Saponara, che ha invece trovato poco spazio al : attualmente la (che detiene il cartellino), non ha ancora dato l'ok per la cessione costringendo la dirigenza giallorossa a sondare altre alternative.