Calciomercato Lecce, Bony idea: è svincolato

Il Lecce è alla continua ricerca di una punta: l'ultimo profilo sondato è quello di Wilfried Bony, svincolato dopo l'esperienza allo Swansea.

Dopo aver visto sfumare gli arrivi di Burak Yilmaz e Kostas Mitroglou, il non si perde d'animo e continua imperterrito a sondare il terreno degli attaccanti per completare la squadra, attesa dall'esordio in campionato a San Siro contro l' il 26 agosto.

Il ds Mauro Meluso potrebbe presto mettere a segno un colpo di livello, soprattutto per il trascorso di questo giocatore: stiamo parlando di Wilfried Bony, attualmente svincolato in seguito alla scadenza del contratto con lo .

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ivoriano è una pista da seguire con estrema attenzione: ha ancora un'età non avanzata (compirà 31 anni a dicembre) e sarebbe perfetto per giocare nel 4-3-1-2 solitamente utilizzato dal tecnico Fabio Liverani.

Bony (che si sta allenando con il Newport County) deve riscattare annate non all'altezza dei 35 milioni di euro che il pagò per strapparlo allo Swansea nel gennaio 2015: con i 'Citizens' tradì le tante aspettative sul suo conto, rivelandosi un flop.

In Salento troverebbe una piazza calda e colma d'affetto, con un sogno nel cassetto: rimanere in , conquistata con fatica nell'ultima trionfale stagione conclusa al secondo posto alle spalle del .