Calciomercato Lecce, Babacar in arrivo: con lui Dell'Orco

Il Lecce sta chiudendo con il Sassuolo per Khouma Babacar, che raggiungerà Lapadula in attacco. Nell'operazione anche il difensore Dell'Orco.

"Babacar ha richieste in e in , potrebbe andare come restare", annunciava a inizio mese Giovanni Carnevali, dg del . Ebbene, la prima opzione è quella giusta: Khouma Babacar sta per lasciare i neroverdi e accasarsi al .

Secondo 'Sportitalia', il club pugliese ha infatti trovato un accordo con il Sassuolo per il trasferimento dell'ex attaccante della . Non ancora definita nei dettagli la formula: si tratterà comunque o di un'operazione a titolo definitivo, oppure di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Babacar non è comunque il solo con le valigie già riempite e il biglietto per Lecce: nell'operazione rientrerà anche il compagno di squadra Cristian Dell'Orco, tornato al Sassuolo dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione all' .

Una doppia operazione che, appena sarà concretizzata, irrobustirà ulteriormente il Lecce, bisognoso di costruire una rosa all'altezza dopo la doppia promozione dalla Serie C alla . I soli Lapadula, Rossettini e Lo Faso, evidentemente, non potevano bastare.