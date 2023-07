Colpo d’esperienza per la Lazio: vicino l’arrivo in biancoceleste di D’Ambrosio

La Lazio è vicina ad accogliere l’ex difensore dell’Inter: terminato il contratto che lo legava ai nerazzurri, arriverebbe a parametro zero.

Chiusa dopo quasi dieci anni la sua avventura all’Inter, Danilo D’Ambrosio è vicino a trovare una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ il suo futuro sarà ancora in Serie A e più precisamente alla Lazio.

Le parti stanno lavorando in queste ore per trovare un accordo che sembra ormai ad un passo e la decisiva fumata bianca potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

Per il club biancoceleste si tratterebbe di un innesto importante a parametro zero, oltre che di un rinforzo destinato a portare in dote un’enorme dose d’esperienza.

Danilo D'Ambrosio, 34 anni, nel corso della sua lunga carriera ha giocato quasi 500 partite (268 delle quali in Serie A con le maglie di Torino ed Inter), ha totalizzato 6 presenze in Nazionale maggiore e vinto uno Scudetto, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia.

Oltre alla sua esperienza potrebbe inoltre garantire alla Lazio e a Maurizio Sarri tanta duttilità, visto che può agire sia da esterno che da centrale difensivo.