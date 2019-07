Calciomercato Lazio, Lazzari c'è: giovedì le visite mediche

Lazio e SPAL hanno superato tutti gli ostacoli: Lazzari diventerà così un giocatore biancoceleste, giovedì le visite mediche.

Manuel Lazzari sarà un giocatore della nella stagione 2019-2020. Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza biancoceleste e quella ferrarese hanno superato l'empasse dei giorni scorsi e sistemato tutti i dettagli che ancora mancavano per poter considerare concluso l'affare.

Il giocatore sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di giovedì e poi metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà all'Aquila presumibilmente per cinque stagioni.

La incasserà 9 milioni di euro più il cartellino di Murgia. In questo modo per il classe 1993 si apre un nuovo capitolo della carriera (in rosa dal luglio del 2013), dopo aver collezionato coi ferraresi in un totale di 69 presenze e 2 goal.

Nella stagione appena conclusa per Lazzari un totale di 33 presenze e ben 8 assist. Il diretto spera che questa nuova vetrina gli possa consentire di rientrare nel giro della nazionale azzurra di Roberto Mancini. Per lui l'unica presenza risale al settembre del 2018 quando gli azzurri persero contro il .