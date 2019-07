Calciomercato, è tornato il sereno tra la Lazio e Radu: convocato per il ritiro

Sembrava finita l'avventura di Stefan Radu con la maglia della . Ed invece le cose, nel corso di questi giorni, si sono evolute in positivo.

Decisivo l'incontro avvenuto mercoledì scorso tra l'entourage del ragazzo ed il direttore sportivo Tare. Nel corso di questo summit - riferisce il 'Corriere dello Sport' - Radu avrebbe chiesto scusa per qualche comportamento fuori le righe avuto sul finale della stagione scorsa a causa di incomprensioni con lo staff medico ed a causa di alcune dure prese di posizione nei confronti dei compagni di squadra.

Il tutto nonostante un prolungamento firmato fino al giugno del 2021. Nella giornata di sabato è invece pervenuta all'agente la comunicazione ufficiale della convocazione per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove la squadra di Inzaghi si sta allenando già da qualche giorno.

Un post condiviso da Matteo Materazzi (@matteomaterazzi) in data: 14 Lug 2019 alle ore 1:39 PDT

La conferma l'ha data lo stesso procuratore del difensore, Matteo Materazzi, con un post su Instagram in cui ha anche smentito dissapori di spogliatoio, ma anzi ha rimarcato la grande fedeltà di Radu alla causa biancoceleste.

"Oggi rinunciando a proposte milionarie hai dimostrato ancora una volta che prima di tutto viene la Lazio, la gente che ami, il popolo laziale. Negli ultimi mesi della scorsa stagione hai provato più volte a stringere i denti, ma in alcuni casi non sei riuscito, il dolore superava la tua grande voglia di indossare la maglia numero 26. Presto tornerai a disposizione di mister Inzaghi, tornerai a lottare per la tua causa, la tua ragione di vita professionale... LA LAZIO".