Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic al Manchester United: manca l'accordo sui bonus

L'arrivo di Milinkovic-Savic al Manchester United è legato alla partenza di Paul Pogba, destinazione Real Madrid: la prossima settimana sarà decisiva.

Continua senza sosta la trattativa tra la e il per la cessione di Sergej Milinkovic-Savic ai Red Devils. Da risolvere il nodo legato ai bonus da inserire nel contratto.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'agente del centrocampista, Mateja Kezman, ieri si trovava infatti a Londra negli uffici di rappresentanza dei Diavoli Rossi, dove ha provato a mettere a punto la formula migliore per giungere a un accordo definitivo.

Un'intesa sulle cifre pare essere stata trovata, con il Manchester United pronto a versare nelle casse della Lazio 75 milioni di parte fissa più 15 di bonus, per un totale di 90 milioni di euro per il cartellino di Milinkovic-Savic. Ulteriori 10 milioni saranno poi riservati all'agente come commissione.

Da definire restano però i parametri per raggiungere quei 15 milioni di bonus, con la Lazio che sta cercando di abbassare le pretese dei Red Devils affinché tutti i bonus possano essere riscattati più facilmente.

Oltre ai dettagli economici, resta poi da risolvere la situazione relativa alla partenza di Paul Pogba. Per permettere a Milinkovic-Savic di accasarsi a Old Trafford è infatti prima indispensabile che il Manchester United riesca a vendere il francese al .

Anche in questo caso la trattativa pare essere sui binari giusti, con un'evoluzione concreta prevista per la prossima settimana. Appena Pogba volerà alla corte di Zinedine Zidane, Ole Gunnar Solskjaer potrà poi accogliere Milinkovic-Savic, permettendo a Claudio Lotito di realizzare così la cessione record della propria gestione.

Uno scenario pronto dunque a sbloccarsi nei prossimi giorni, con il serbo che intanto oggi pomeriggio potrebbe giocare la sua ultima gara con la maglia della Lazio nell'amichevole contro il Mantova nel ritiro ad Auronzo di Cadore.