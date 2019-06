Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ai saluti? Lotito: "Non ci opporremo"

Sergej Milinkovic-Savic è uno dei giocatori più ambiti dell’estate. Lotito intanto apre alla cessione: “Alla Lazio resta chi ha piacere di farlo”.

Sergej Milinkovic-Savic è certamente uno dei pezzi pregiati del campionato italiano. Nelle ultime quattro stagioni non solo ha dimostrato di essere un centrocampista estremamente completo, ma si è rivelato più che pronto a calcare i più importanti palcoscenici al mondo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Già accostato a diversi top club nel corso delle ultime estati, il gioiello della anche in questa sessione di calciomercato è uno degli uomini più appetiti. Come riportato da Canal+ il ha individuato proprio nel serbo l’elemento giusto per rafforzare il proprio centrocampo.

Il ritorno all’ombra della Torre Eiffel di Leonardo potrebbe portare il club transalpino a spingere con decisione sull’allenatore. Il direttore sportivo brasiliano è un estimatore di Milinkovic-Savic, tanto che già un anno fa ha provato a portarlo, senza fortuna, al .

L'articolo prosegue qui sotto

Questa volta potrà contare sulle risorse della proprietà del PSG ed è per questo che nei prossimi giorni potrebbe essere organizzato un incontro che prevede la presenza dell’intermediario Fali Ramadani e dell’agente del giocatore Mateja Kezman. La Lazio valuta il suo gioiello circa 100 milioni di euro, il club transalpino al momento si sarebbe spinto fino a 75 milioni più altri 5 di bonus. C’è quindi una distanza da limare.

Claudio Lotito intanto, parlando a La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione legata a Milinkovic-Savic.

“Alla Lazio teniamo solo chi ha il piacere di restare. Se il giocatore manifesterà l’intenzione di intraprendere nuove avventure non ci opporremo”.

Il presidente della Lazio non ha voluto parlare di cifre.

“Le trattative non si fanno sui giornali. Mi limito a ricordare che è stato giudicato il miglior centrocampista della ”.

Un’apertura quindi alla possibile cessione del gioiello serbo. Milinkovic-Savic potrebbe essere realmente uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.