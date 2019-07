Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic e quel 'like' alla maglia del PSG

Milinkovic-Savic ha lasciato un 'like' a un post pubblicato da un account serbo con la maglia del PSG: indizio di mercato. Gagliardini tra gli eredi.

Parigi non è molto lontana dall' , soprattutto da : con un aereo si è in poco tempo nella capitale francese, con un aereo Sergej Milinkovic-Savic realizzerebbe il sogno di giocare per un top club europeo.

Che il centrocampista della sia fortemente attratto dai campioni transalpini è ben noto: l'ultimo indizio è arrivato su Instagram con un 'like' galeotto a un post pubblicato da un account serbo, con la foto della nuova casacca parigina.

Il serbo ha apprezzato lo stile di quella che potrebbe essere la sua prossima maglia, a patto che un'offerta di primo piano giunga nelle mani di Claudio Lotito e Igli Tare. Il ds albanese si era così espresso sull'eventualità di un addio da parte di Milinkovic-Savic.

“Non è difficile rispondere alla domanda sul futuro di Milinkovic-Savic. Lui ha prolungato il contratto con la Lazio pochi mesi fa. Nel calcio di oggi poi se arrivano proposte indecenti possono sempre essere prese in considerazione, ma oggi il giocatore ed il club sono contenti di andare avanti insieme”.

Per proposte indecenti si intende 90-100 milioni messi sul tavolo, un po' di più rispetto ai 75 in procinto di essere offerti dalla .

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', tra i papabili sostituti dell'ex figura Roberto Gagliardini: l' lo valuta 30 milioni, cifra alta per gli standard biancocelesti. In lizza pure Yusuf Yazici del Trabzonspor, acquistabile a 15 milioni di fronte a una richiesta di 20.

'La Repubblica' fa il nome di Dominik Szoboszlai, gioiello ungherese classe 2000 del seguito da mezza Europa.