Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic al Manchester United: affare in chiusura

Accordo di massima raggiunto tra Lazio e Manchester United per Milinkovic-Savic, ora si aspetta solo la cessione di Pogba al Real Madrid.

Sergej Milinkovic-Savic è ad un passo dal . Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, i Red Devils avrebbero raggiunto l'accordo sia col giocatore che con la .

I biancocelesti incasseranno 75 milioni di euro più 5 di facili bonus e altri 10 di bonus più difficili per un totale di 90 milioni, appena dieci in meno rispetto alla quota 100 fissata da Lotito.

Prima di procedere al trasferimento però il Manchester United dovrà cedere Paul Pogba, sogno della ma soprattutto obiettivo dichiarato del dove lo aspetta il connazionale Zidane.

Una volta che il francese avrà preso la strada di Madrid, insomma, il Manchester United chiuderà per Milinkovic-Savic con la Lazio.

In queste ore l'agente del giocatore, Mateja Kezman, sarebbe in proprio per definire gli ultimi dettagli. Milinkovic-Savic firmerà un contratto da 5,8 milioni di euro netti a stagione che con i bonus salirà fino a 6,5 milioni. Praticamente il doppio di quanto percepisce oggi alla Lazio.

Lazio che intanto si è già mossa per sostituire Milinkovic-Savic: gli obiettivi sono il turco Yazici del Trabzonspor e Szoboszlai, anche se in questo caso il vorrebbe trattenere il giocatore per un'altra stagione.

Infine, secondo 'Il Corriere dello Sport', Jorge Mendes negli ultimi giorni avrebbe proposto Joao Mario, centrocampista in uscita dall' . Milinkovic-Savic, insomma, sembra già il passato tanto che Inzaghi non ha schierato il serbo tra i titolari nell'amichevole di ieri. Il momento dei saluti è sempre più vicino.