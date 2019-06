Calciomercato Lazio, Luis Alberto furioso: "Quel che ha detto Lotito mi dà fastidio"

Luis Alberto apre alla cessione, il Siviglia può essere la sua destinazione: "L'unico che mi ha chiamato è Inzaghi, vuole che rimanga".

E' stato la grande sorpresa della due stagioni fa, trascinatore dei biancocelesti alla pari di Acerbi, Milinkovic-Savic ed Immobile. Nell'ultima stagione Luis Alberto ha avuto qualche prestazione di troppo sotto tono, risultando comunque tra i migliori. Ora però qualcosa può essersi spezzato.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A Luis Alberto non sono infatti andate giù le dichiarazioni di Lotito, presidente della Lazio, riguardo il futuro dello stesso spagnolo. Il numero uno biancoceleste aveva infatti dichiarato di non essere sicuro della permanenza del numero dieci biancoceleste ("Se c’è qualcosa che non manca nel mondo del calcio sono i giocatori”).

Ad ABCSevilla, Luis Alberto si è sfogato:

"Ci sono cose che non capisco. Non riesco a comprendere quello che ha detto Lotito, mi dà fastidio. Non va bene. Abbiamo vinto due trofei, così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori. In questo periodo non ho voluto né parlare né rilasciare interviste, oggi lo faccio perché devo dire quello che penso. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà".

Luis Alberto ha così aperto alla cessione e alla possibilità , squadra che lo segue da diverse settimane:

"Non mi hanno chiamato, però se c'è qualcosa lo sa il mio agente. Sono tranquillo. L'unico che mi ha chiamato è Inzaghi, mi ha detto che sono importante per il progetto. Vuole che resti, con il mister ho una relazione che va al di là del calcio".

Al Siviglia ritroverebbe Lopetegui, che ai tempi da c.t della decise di convocarlo:

"Sa come ottenere il meglio da me. Mi conosce bene, è un tecnico che cura molto l'aspetto psicologico. Mi ha sempre detto che dovrei mantenere il miglior livello di prestazioni possibili per lungo tempo, su questo si basa il calcio moderno. Tengo sempre a mente questo suo insegnamento".

Luis Alberto è di casa a Siviglia, avendo giocato in biancorosso dal 2004 al 2012. Tra giovanili e prima squadra si è fatto notare tanto da venire acquistato dal B e dunque dal . Dopo Malaga e Deportivo la rinascita in . Ora il cerchio può chiudersi.