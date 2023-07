La Lazio punta Amdouni: nel 2023 ha segnato caterve di goal con Basilea e Svizzera

La Lazio ha messo nel suo mirino uno degli attaccanti emergenti del panorama calcistico europeo: nel 2023 ha segnato quasi quanto Haaland.

Si chiama Zeki Amdouni, è uno degli attaccanti europei più prolifici in assoluto nel 2023 ed il suo è già un nome noto tra gli appassionati italiani, visto che ha impressionato in Conference League contro la Fiorentina (un goal nella semifinale di andata ed una in quella di ritorno con la maglia del Basilea).

Negli ultimi mesi il suo nome è finito sul taccuino di diversi club europei (Eintracht, PSV, Ajax e Benfica), ma c’è anche uno italiano che si è iscritto alla corsa che porta dritta al suo cartellino: la Lazio.

Come riportato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, nella serata di giovedì si è tenuto un incontro a Roma che ha avuto per protagonisti Claudio Lotito e Milos Malenovic, ovvero l’agente del giovane attaccante elvetico.

L’interesse per Amdouni è concreto e questo perché ha tutte le caratteristiche che la Lazio sta cercando in un centravanti: segna tanto (22 goal in 52 partite stagionali con il Basilea, 5 in altrettante presenze con la Svizzera e due, compreso uno all’Italia, agli Europei U21) ed ha le potenzialità non solo per essere il vice Immobile, ma anche per essere il suo eventuale erede in futuro.

Il Basilea valuta il suo cartellino non meno di 15 milioni di euro (gli stessi che chiede il Santos per Marcos Leonardo), una cifra importante ma Amdouni può rappresentare un ottimo investimento per il futuro.

Capocannoniere della scorsa Conference League insieme ad Arthur Cabral, da inizio 2023 ha messo a segno poco meno di trenta reti complessive, riuscendo a tenere quasi una media alla Haaland.