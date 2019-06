Calciomercato, Kovacic in un limbo: futuro al Chelsea in bilico

Entro una settimana il Chelsea dovrà decidere il futuro di Mateo Kovacic che può essere riscattato dal Real Madrid: sul croato anche Inter e Milan.

Tra una settimana dovrà essere tutto definito: ad oggi, però, non è data a sapersi la squadra di Mateo Kovacic per la stagione 2019/2020. Il cartellino del croato appartiene al che un anno fa lo prestò al , fortemente voluto dall'ormai ex tecnico Maurizio Sarri.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Ora che l'allenatore toscano è approdato alla , il futuro a Londra del centrocampista rischia di essere compromesso: i 'Blues' non hanno ancora ufficializzato il successore sulla panchina che dovrebbe essere il figliol prodigo Frank Lampard, il quale non sa ancora bene come comportarsi, se confermare o meno Kovacic.

Come spiegato in precedenza da Goal, il Chelsea potrebbe comunque esercitare il diritto di riscatto nonostante il divieto di acquisto di giocatori per due sessioni di mercato, in quanto si tratterebbe di un'operazione chiusa all'inizio della scorsa stagione e che non rientrerebbe in quella che si appresta a iniziare.

L'articolo prosegue qui sotto

La situazione in cui si trova attualmente l'ex è paragonabile a un limbo: a Londra hanno sette giorni di tempo per comunicare l'avvenuto riscatto o lasciare che ritorni a Madrid dove, però, sarebbe una semplice riserva in odore d'addio.

Sia che in hanno chiesto informazioni al Real che deve far cassa dopo aver speso oltre 300 milioni di euro per il mercato in entrata: alla giusta offerta Kovacic può partire, al pari di Bale, Isco, James Rodriguez e Keylor Navas.

Stesso discorso per Gonzalo Higuain: la Juventus ha intrapreso dei colloqui con il fratello e agente Nicholas per cercare di sbrogliare la matassa, anche se è improbabile che 'El Pipita' continui a giocare a 'Stamford Bridge' dopo aver deluso nei cinque mesi passati in .