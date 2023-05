Kamada al Milan, ci siamo: il giapponese ha scelto i rossoneri

Il giapponese, in scadenza con l'Eintracht, ha scelto i rossoneri e dovrebbe firmare col Milan fino al 2028. Visite entro una settimana.

Conquistata sul campo la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria in casa della Juventus, il Milan è pronto a regalarsi il primo colpo della campagna 2023/24.

A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, nella prossima stagione Daichi Kamada vestirà la maglia rossonera. Il giapponese, seguito da parecchi club europei, avrebbe scelto il Diavolo e potrebbe sostenere le visite mediche già all'inizio della prossima settimana.

Un rinforzo di qualità per il Diavolo, che si assicura un giocatore di sicuro talento e nel pieno della carriera a costo zero. Classe 1996, Kamada è un trequartista che all'occorrenza può anche essere utilizzato come mezz'ala di qualità. Il profilo perfetto per Pioli, insomma.

Nelle prossime settimane Kamada dovrebbe apporre la sua firma su un contratto da circa tre milioni di euro netti all'anno fino al 2028.

Sbaragliata la concorrenza, il Milan sta per piazzare il primo vero colpo della nuova stagione accontentando così lo stesso Pioli, che al termine della partita contro la Juventus ha espressamente chiesto rinforzi per competere sia in campionato che in Champions League.