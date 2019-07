Calciomercato, Kalas dice addio al Chelsea: sei prestiti e quattro presenze dopo

Acquistato nel 2010, Kalas ha giocato appena quattro volte causa continui prestiti: ora è stato ufficialmente ceduto al Bristol.

E' di certo la squadra inglese che nell'ultimo decennio ha operato maggiormente con i prestiti. Tantissimi giovani, e non, ceduti a titolo temporaneo per diverse stagioni, prima di lasciare Londra a titolo definitivo. Nessuno però ha avuto tanti trasferimenti come Tomas Kalas in quel del : ora però anche lui lascia i Blues.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nove anni e sei prestiti dopo l'acquisto dal Sigma Olomuc nel 2010, Kalas è stato infatti ceduto a titolo definiito al Bristol, squadra con cui ha militato nell'ultima stagione. Arrivato al Chelsea quando aveva 17 anni, è riuscito a giocare appena quattro presenze con i Blues nel corso degli anni.

Tutte e quattro le apparizioni risalgono al 2013/2014, unica annata in cui il Chelsea ha deciso di tenerlo in squadra, in seguito al prestito al suo vecchio club e al Vitesse. In ha giocato titolare, prima di tornare a Londra e scendere in campo in Premier per due volte, alle quali si aggiungono le presenze in Coppa di Lega e sì, Champions.

Da lì Colonia, , e dunque il Bristol, squadra che ha deciso di puntare definitivamente su di lui, anche considerando la volontà del Chelsea di lasciarlo andare e dimenticare i 6 milioni spesi per lui nell'estate del 2010.

Curiosamente, Kalas ha giocato anche con Lampard, nuovo allenatore in arrivo al Chelsea: non potrà però allenarsi ai suoi ordini, visto e considerando una cessione che conclude definitivamente il rapporto tra le parti praticamente un decennio dal primo incontro.

Centrale e terzino destro, Kalas era stato inserito nella lista dei migliori giovani nati dopo il 1991: proverà a rinascere in Championship come giocatore d'esperienza.