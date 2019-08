Calciomercato Juventus, vertice tra Sarri e Paratici sugli esuberi

Incontro a Stoccolma tra il tecnico e la dirigenza per tracciare le strategie in uscita: da Dybala a Mandzukic, tanti rischiano la cessione.

Kean all' , Cancelo al e... e basta. Nessuna cessione in Premier League prima del gong, suonato giovedì 8 agosto. Eppure la ha ancora bisogno di fare cassa, ed è di questo che oggi Maurizio Sarri discuterà con la propria dirigenza.

A rivelarlo è l'edizione odierna di 'Tuttosport', secondo cui oggi Stoccolma non sarà soltanto il palco di -Juventus, gara conclusiva dell'International Champions Cup 2019: sarà anche l'occasione buona per fare il punto sulla situazione esuberi, particolarmente pressante e pesante in casa bianconera a meno di un mese dal termine del mercato.

Sarri e Paratici, impegnato nelle ultime settimane a concludere gli affari Kean e Cancelo e a trattare Dybala e Mandzukic, si ritroveranno faccia a faccia. E discuteranno sulle strategie da adottare da oggi al 2 settembre per chiudere la campagna trasferimenti.

I nomi in cima alla lista sono proprio quelli di Paulo Dybala e Mario Mandzukic: nonostante i tentativi di e , il croato e l'argentino sono rimasti a , ma la loro permanenza definitiva non è per nulla certa. Anzi. Così come quella di Gonzalo Higuain, la cui situazione è in fase di stallo, con la comunque più lontana rispetto a qualche settimana fa.

Sarà necessario sfoltire anche negli altri reparti. In porta Mattia Perin, promesso al prima che l'operazione saltasse; in difesa Daniele Rugani; a centrocampo Sami Khedira o Blaise Matuidi, se non entrambi. Eccoli, i prescelti per essere sacrificati dalla Juventus sull'altare del bilancio. La situazione, insomma, non è cambiata.

Di questo, come detto, discuteranno Sarri e Paratici a margine dell'amichevole di lusso contro l'Atletico Madrid. E, di conseguenza, di come far fruttare le cessioni per arrivare magari al colpo finale. Con Mauro Icardi e Neymar sempre in cima alla lista bianconera.