Calciomercato Juventus, ufficiale l'arrivo di Rafia dal Lione: può costare fino a 5M

La Juventus acquista Hamza Rafia dal Lione: il classe 1999 sarà pagato 400mila euro, ma potrà costare fino a 5 milioni con i bonus.

Non solo prima squadra: la rinforza anche l'Under 23 per il prossimo campionato di Serie C. È infatti ufficiale l'arrivo di Hamza Rafia dal .

Il trequartista classe 1999 andava in scadenza di contratto e ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Lione prima di passare alla Juventus.

Il costo dell'operazione, come comunicato dal Lione in una nota ufficiale, è di 400mila euro. Con i bonus però la Juventus potrebbe arrivare a sborsare fino a 5 milioni totali. Il Lione ha anche mantenuto il 20% sull'eventuale futura rivendita.

Transfert de Hamza Rafia à la Juventus.



Toutes les infos ⤵https://t.co/yU72AChao2 — Olympique Lyonnais (@OL) 16 luglio 2019

Rafia non ha mai esordito con la prima squadra dei francesi: nella scorsa stagione ha giocato con la squadra B e con la Primavera, con cui ha disputato anche la Youth League, chiusa con 3 reti.

Ora si aggregherà alla squadra Under 23 di Fabio Pecchia, con cui andrà anche in ritiro. Aspettando una chiamata da Sarri per giocare tra i grandi.