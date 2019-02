Calciomercato Juventus, ufficiale il riscatto di Cerri da parte del Cagliari

Alberto Cerri passa a titolo definitivo dalla Juventus al Cagliari per la cifra di 9 milioni di euro, che verranno pagati dai sardi in tre anni.

Alberto Cerri, nella giornata odierna, è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari. Nella stagione in corso con la squadra sarda ha collezionato 10 presenze ed un goal tra Serie A e Coppa Italia (solamente cinque presenze da titolare).

La Juventus, proprietaria del cartellino e che lo ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto ad inizio stagione, ha infatti comunicato, stante il verificarsi delle condizioni previste dal contratto, che il giocatore passa a titolo definitivo in Sardegna dietro un corrispettivo di 9 milioni di euro.

UFFICIALE | Alberto Cerri a titolo definitivo al Cagliari https://t.co/w9H3kMVjPw pic.twitter.com/S8NFeyODJB — JuventusFC (@juventusfc) 19 febbraio 2019

"Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Cagliari Calcio S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Cerri a fronte di un corrispettivo di € 9 milioni pagabile nei prossimi tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 8,4 milioni".

Mi tocca soffrire lontano dal campo ancora un paio di settimane... Però che vittoria! Grandi ragazzi Avanti cosi #forzaCasteddu pic.twitter.com/vuxp2RpV4P — Alberto Cerri (@AlbertoCerri27) 18 febbraio 2019

Al momento Cerri non è a disposizione di Maran a causa di un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime cinque partite di campionato. L'ultima sua presenza in campo risale allo scorso 29 dicembre contro l'Udinese (in campo per 90 minuti).