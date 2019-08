Calciomercato Juventus, ufficiale l'acquisto di Mulè dalla Sampdoria

La Sampdoria ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Mulè alla Juventus: il difensore classe 1999 dovrebbe aggregarsi all'Under 23.

Nuovo arrivo in casa . Si tratta di un colpo in prospettiva, dato che i bianconeri si sono assicurati l'acquisto a titolo definitivo del giovane Erasmo Mulè dalla , come specificato dai blucerchiati in una nota ufficiale.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè".

Difensore centrale classe 1999, il natìo di Alcamo dovrebbe ora aggregarsi con ogni probabilità alla formazione Under 23 della Juventus, potendo così aiutare i bianconeri nel prossimo campionato di Serie C.

Cresciuto tra le giovanili di , Trapani e , Mulè ha anche collezionato un'esperienza in Serie D con la maglia della Recanatese nel 2017.

27 le apparizioni collezionate invece con la maglia del Trapani nella scorsa stagione - impreziosite anche da due goal - in un'annata che ha portato i siciliani alla conquista della promozione in Serie B attraverso i playoff.