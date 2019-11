Calciomercato Juventus, Soulé in arrivo: giocherà con l'Under 17

Matias Soulé è vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus: il 16enne giocherà inizialmente con l'Under 17 per poi approdare nella Primavera.

La non pensa soltanto al presente ma guarda anche al futuro: in quest'ottica è da inquadrare l'investimento imminente che verrà fatto per Matias Soulé (come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa), classe 2003 che ha da poco rifiutato il primo contratto da professionista offerto dal Velez Sarsfield.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come riportato da 'Il Corriere di ', il talento argentino si trova già da alcuni giorni nel capoluogo piemontese in attesa che vengano espletate le ultime pratiche per il tesseramento: Soulé possiede il passaporto comunitario, ottenuto grazie a dei parenti della madre.

Almeno inizialmente giocherà con l'Under 17 bianconera: il suo sarà un processo graduale di adattamento al calcio italiano che lo porterà ad esordire con la Primavera e, perché no, anche con la prima squadra un giorno.

Il ha provato a soffiare Soulé alla Juventus, ma senza successo: il ragazzo aveva già scelto il progetto dei campioni d' e nulla gli ha fatto cambiare idea.