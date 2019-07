Calciomercato Juventus, Sessegnon ed Eriksen colpi per il 2020: a parametro zero

La Juventus, dopo Ramsey e Rabiot, sta già monitorando i possibili acquisti a costo zero per l'estate del 2020.

Una lista lunga, che ha fatto le fortune della di Conte prima e Allegri poi. Pirlo, Pogba, Coman, Llorente, Khedira, ed ora Ramsey e Rabiot. Quando si tratta di comprare campioni o giovani pronti a diventarlo a costo zero, i bianconeri sono sempre in prima fila. Con gli occhi già puntati al 2020.

Secondo Tuttosport, infatti, la Juventus sta vigiliando attentamente per approfittare della situazione di alcuni giocatori pronti a svincolarsi nel 2020. Se De Gea sembra in procinto di firmare un nuovo contratto con il , questo non è il caso di Christian Eriksen del .

Gli Spurs stanno provando a vendere il danese in quest'estate per evitare di perderlo a costo zero, vista la volontà di Eriksen di non rinnovare, ma per ora ha ricevuto risposte negative. Per qeusto motivo la Juventus spera, come tante altre big in caso di addio a costo zero, di portarlo in nel 2020.

Alla pari di Eriksen anche Sessegnon lascerà il nel 2020: l'esterno sinistro è finito proprio nel mirino del Tottenham, ma la possibilità di essere svincolato è attualmente più concreta rispetto ad un addio immediato agli Spurs, attualmente impegnati in altri obiettivi di mercato.

Dalla Premier è in scadenza contrattuale anche Hudson-Odoi del , ma il rinnovo del giovanissimo attaccante lanciato da Conte sembrerebbe essere la priorità del nuovo tecnico Lampard.

La Juventus seguirà comunque con interesse la cosa, visto e considerando che ora sulla panchina bianconera siede Maurizio Sarri, con cui Hudson-Odoi è cresciuto tantissimo nella scorsa stagione.