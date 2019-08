Calciomercato Juventus, scambio Cancelo-Danilo caldo: col City ballano 10 milioni

Juventus e City continuano a trattare lo scambio Cancelo-Danilo: il nodo da sciogliere è la valutazione del brasiliano, si chiude settimana prossima?

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, prosegue a vele spiegate tra e la trattativa che riguarda Danilo e Joao Cancelo. Lo scambio tra i due giocatori è voluto da tutte le parti in ballo e, per questo, c'è ottimismo sulla buona riuscita.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

C'è però ancora distanza: il nodo principale riguarda la valutazione di Danilo. Secondo 'Il Corriere dello Sport', la vuole ricavare 55 milioni dalla cessione di Cancelo; il City valuta 30 milioni il brasiliano, quindi aggiungerebbe un conguaglio di 20-25 milioni da versare ai bianconeri.

Dal canto suo, invece la Juventus valuta Danilo 'solo' 15-20 milioni e vorrebbe un conguaglio di quasi 40. In questi casi, vista la volontà di entrambe le parti, si potrebbe chiudere a metà strada con un conguaglio da 35. Nella speranza che i 10 milioni di differenza che ballano sulla valutazione dell'esterno dei Citizens, vengano limati.

Detto ciò, c'è una data oltre la quale l'affare potrebbe concretizzarsi. Secondo 'Tuttosport' lo scambio si chiuderà dopo la giornata di domenica, con la stagione inglese che apre ufficialmente a Wembley con la Community Shield tra e Manchester City. I club di Guardiola ha voluto rimandare l'incontro decisivo con la Juventus dopo questo sentito trofeo.