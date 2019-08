Calciomercato Juventus, Ronaldo consiglia Dybala di andare al Manchester United

Dybala avrebbe chiesto consiglio ai giocatori della Juventus in una chat su Whatsapp: Ronaldo gli avrebbe consigliato di accettare il trasferimento.

L'asse -Manchester è più caldo che mai: la trattativa tra e per lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku si fa sempre più fitta, per la gioia dell'attaccante belga che ha espresso, seppur implicitamente, di voler lasciare l' per approdare in .

Bisogna capire, al contempo, se anche l'argentino abbia o meno voglia di intraprendere una nuova avventura: dalle ultime indiscrezioni si evincerebbe il forte dubbio della 'Joya' che non sarebbe affascinato dal progetto propostogli dai 'Red Devils', impegnati in e non in Champions.

Insomma, Dybala sarebbe combattuto tra l'ipotesi di rimanere e quella di andare via, caldeggiata dalla dirigenza bianconera strettamente per motivi di bilancio: un'indesione che, secondo il 'Daily Mail', lo avrebbe portato a chiedere consiglio ai compagni di squadra nella chat di gruppo su Whatsapp.

E una risposta sarebbe effettivamente arrivata: Cristiano Ronaldo gli avrebbe detto di accettare il trasferimento al Manchester United, dall'alto della sua precedente e positiva esperienza alla corte di Sir Alex Ferguson che lo formò come giocatore e uomo.

A questo punto, chissà che Dybala non segua il consiglio del compagno di reparto che nella passata stagione gli ha tolto la scena in campo, relegandolo spesso e volentieri al ruolo di riserva nelle gerarchie dell'allora tecnico Allegri.