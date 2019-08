Calciomercato Juventus, Dybala frena: il Manchester United non lo convince

Continua la trattativa tra Juventus e Manchester United per lo scambio Dybala-Lukaku: la 'Joya' non sarebbe attratto dal progetto dei 'Red Devils'.

Il rientro anticipato dalle ferie di Paulo Dybala ha fatto entrare nel vivo la trattativa tra e per lo scambio con Romelu Lukaku, più di una semplice suggestione di mercato alla luce dei contatti frequenti tra i due club.

Non c'è ancora stato, invece, quello tra la 'Joya' e Maurizio Sarri: l'ex non è stato al centro d'allenamento della Continassa e non è da escludere che un confronto possa avvenire nella giornata odierna, magari anche con Fabio Paratici.

Il dirigente bianconero sta cercando di persuadere l'argentino ad accettare la destinazione inglese: per le casse juventine si tratterebbe di una plusvalenza clamorosa, un beneficio principalmente economico e poi tecnico.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il ritorno in gruppo di Dybala è previsto per il 5 agosto (insieme ad Alex Sandro), anche se per quella data tutto potrebbe già essere definito. Prima, però, serve che il giocatore cambi idea.

Come riportato da 'Independent', infatti, Dybala avrebbe grossi dubbi sul progetto del Manchester United e sulle possibilità di rinascita del club, che quest'anno non prenderà parte alla avendo concluso al sesto posto l'ultima Premier.

A rendere più complicato il tutto, anche l'esosa richiesta avanzata dall'argentino: oltre 10 milioni a stagione, l'a.d. Woodward è fermo a quota 8,5. Peraltro il taglio del 25% dello stipendio (l'unico esente dovrebbe essere Pogba) scattato al momento della mancata qualificazione per la coppa dalle grandi orecchie non sarebbe particolarmente gradito.

E Lukaku? Il belga vuole l' e considera la sua esperienza in conclusa, ma senza l'ok di Dybala non ci sarà nessuna fumata bianca. I prossimi giorni saranno decisivi per le sorti di entrambi.