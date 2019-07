Calciomercato Juventus, Romero farà le visite mediche martedì

Dopo Demiral, Rabiot e Buffon, la Juventus aspetta anche Cristian Romero che martedì svolgerà le visite mediche. Poi sarà prestito.

Sono giorni infuocati per il calciomercato della . Dopo gli arrivi di Demiral, Rabiot e il ritorno di Buffon, toccherà a Cristian Romero.

Il difensore argentino del sbarcherà a martedì per le visite mediche secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.

Romero non era presente oggi in ritiro e non partrà nemmeno per l' con il Genoa, almeno per il momento.

La Juventus lo acquisterà a titolo definitivo, ma poi potrebbe girarlo in prestito proprio al Genoa per un'altra stagione. Su di lui c'è pure l', ma il Grifone ha una corsia preferenziale.