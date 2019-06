Calciomercato Juventus e Roma, Higuain per Manolas: si pensa allo scambio

Juventus e Roma potrebbero imbastire uno scambio Higuain-Manolas, valutati entrambi 36 milioni: mossa che sistemerebbe i bilanci.

E' una di quelle idee nate quasi per caso, figlia di esigenze reciproche in grado di fare la differenza: quelle tecniche e di bilancio potrebbero indurre e a mettere a segno il clamoroso scambio Gonzalo Higuain-Kostas Manolas.

A ipotizzare lo scenario è 'La Gazzetta dello Sport': entrambi i cartellini sono valutati 36 milioni, visto che nel caso del greco ci sarebbe da onorare la clausola rescissoria e, in quello dell'argentino, è proprio la cifra che il avrebbe dovuto sborsare per riscattarlo se le strade non si fossero divise.

'El Pipita' tornerà a ma la permanenza non è affatto scontata nemmeno con l'arrivo del suo mentore Maurizio Sarri: è noto che alla Roma serva un bomber dopo l'addio, sempre più probabile, di Edin Dzeko, e che alla Juventus faccia comodo un altro difensore che rimpolpi il reparto dopo la separazione con Andrea Barzagli e Martin Caceres.

Per la 'Vecchia Signora' sarebbe un investimento mirato e a una cifra decisamente inferiore rispetto a quelle in circolo per Matthijs De Ligt o Marquinhos, per fare due nomi. Dal canto suo Manolas potrebbe anche ambire a un miglioramento dell'ingaggio qualora riuscisse a diventare bianconero, mentre per Higuain la Roma chiederebbe che venga spalmato su più anni o che la Juventus dia una mano a riguardo.

Uno scambio che farebbe felici un po' tutte le parti in causa: da un lato si sistemerebbe la difesa (puntellata con l'acquisto in dirittura d'arrivo di Demiral), dall'altro l'attacco. Senza dimenticare le ambizioni personali dei diretti interessati.

La Juventus ha una certa fretta di piazzare Higuain perché, fino ad allora, non si sbloccherà l'operazione relativa a Mauro Icardi con l' che sogna Paulo Dybala, finora poco disposto a lasciare i campioni d' . Ma, si sa, il mercato è materia deformabile e tutto può cambiare nel giro di poco tempo.