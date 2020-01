Calciomercato Juventus: Pjaca intriga la Lazio

Cresce l'interesse della Lazio per Marko Pjaca: sul croato della Juventus è forte il Cagliari, ma anche Parma e Verona sono alla finestra.

Il 2020 della è ripartito all'insegna della vittoria: contro un buon la doppietta di Immobile ha regalato i tre punti agli uomini di Inzaghi. Anche sul mercato i biancocelesti sono pronti a muoversi.

Secondo il 'Corriere dello Sport', Lotito e Tare avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca. La Lazio sarebbe molto intrigata dal croato, ormai sul piede di partenza e sarebbero pronti ad inserirsi con vigore nella corsa all'esterno della . Pjaca rappresenterebbe un'alternativa in più all'interno dell'organico biancoceleste, anche grazie alla versatilità del croato che può agire sia sugli esterni che centralmente nel reparto offensivo.

La concorrenza per il croato, però, è spietata e ad essere in vantaggio, al momento, è il : i sardi vogliono Pjaca e la partita odierna con i bianconeri potrebbe essere l'occasione giusta per affondare il colpo. I biancocelesti restano alla porta, pronti a cogliere l'occasione-Pjaca da regalare a Simone Inzaghi. Sul croato è vivo anche l'interesse di e .