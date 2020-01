Calciomercato Cagliari, Pjaca nuova idea per l'attacco

Simeone discontinuo, Pavoletti al rientro solamente tra due-tre mesi: per questo motivo il Cagliari sta puntando l'attaccante croato.

In uscita dalla , con diverse squadre pronte a puntare su di lui. Dopo il mancato passaggio al nell'ambito dell'affare Kulusevski, che proprio per questo motivo approderà in bianconero a giugno e non a gennaio, Marko Pjaca può rimanere in , ma con una maglia diversa.

Continuano ad aumentare le squadre interessate a Pjaca, che fin qui non ha ancora messo in mostra quanto di buono aveva fatto in . Eppure il giovane attaccante ha grandi potenzialità che potrebbero esplodere da un momento all'altro. Lo sa l' , il . E il .

La squadra sarda, secondo Tuttosport, è infatti la squadra che nelle ultime ore sta spingendo sull'acceleratore per arrivare a Pjaca. Con Pavoletti al rientro solamente tra marzo e aprile e un Simeone a corrente alterna, il ds Carli ha puntato l'attaccante della Juventus per questo gennaio.

Dopo un'estate tutta improntata sugli esuberi delle big, il Cagliari si ripete. In difesa si punta Tonelli del , in attacco Pjaca. Quest'ultimo non gioca da marzo causa rottura del legamento crociato, ma ora è pronto a tornare in campo per ripagare la fiducia di chi crederà in lui.

Il Cagliari punterà su Pjaca ovviamente in prestito, al massimo con diritto di riscatto. La Juventus non sembra più intenzionata a puntare su di lui nel lungo periodo, e dunque un contro-riscatto non sembra essere nei piani di Paratici & co per la sessione estiva.

Esterno di centrocampo o d'attacco, Pjaca non avrebbe tali esatte possibilità nel Cagliari, che gioca con un trequartista dietro le due punte (una leggermente più indietro), ma grazie alle qualità tecniche indubbie, ma non ancora mostrate in toto, potrebbe anche riciclarsi in un nuovo ruolo per rilanciarsi.