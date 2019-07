Calciomercato Juventus, stallo Perin-Benfica: Monaco pronto a inserirsi

Juventus e Benfica non trovano un accordo definitivo per Mattia Perin: il Monaco, che già tiene d'occhio Matuidi, tiene d'occhio il portiere.

Pareva tutto fatto, e invece l'operazione che dovrebbe portare Mattia Perin al rischia clamorosamente di saltare. E ora, dopo il comunicato emesso giovedì sera dai portoghesi, un'altra squadra si è fatta avanti: il .

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il club del Principato è pronto a inserirsi nel caso la e il Benfica dovessero arrivare alla rottura definitiva. E, in quel caso, diventerebbe la favorita per assicurarsi l'ex portiere del , nonostante l'infortunio che lo terrà lontano dai campi per 4 mesi.

Detto che in corsa ci sarebbe anche un'altra portoghese, ovvero il , Perin non è l'unico giocatore della Juventus tenuto d'occhio dal Monaco: nella lista c'è anche Blaise Matuidi, considerato tutt'altro che incedibile dalla Juventus.

Nelle scorse ore, invece, i monegaschi hanno compiuto enormi passi in avanti per assicurarsi un altro elemento della nostra : André Silva. L'attaccante portoghese ha già lasciato il ritiro americano del .