Calciomercato Juventus, occhi su Paredes: può essere il rinforzo a centrocampo

Come svelato dal 'Corriere della Sera' la Juventus cerca rinforzi a centrocampo: Leandro Paredes potrebbe essere il nome giusto per gennaio.

Il primo bilancio stagionale ha evidenziato un problema chiave: il centrocampo della è in difficoltà per via degli infortuni che stanno lasciando Maurizio Sarri con gli uomini contati.

Il reparto che sta dando maggiori noie ai bianconeri è il centrocampo: alle difficoltà fisiche e di inserimento di Rabiot e Ramsey si è aggiunto l'infortunio di Khedira. Il tedesco è stato operato al ginocchio e dovrà stare fermo per tre mesi. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' la prerogativa di Paratici per il prossimo mercato di gennaio sarà un centrocampista e il nome caldo è quello di Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino classe '94 attualmente veste la maglia del , con cui ha collezionato fino ad ora solamente 8 presenze in con una media di 54' a partita. Non il massimo per un titolare della nazionale albiceleste di soli 25 anni. Paredes piace ai bianconeri perché, oltre ad essere un giocatore di qualità, conosce già bene la avendo vestito la maglia della per due stagioni.

L'argentino potrebbe quindi rappresentare un'occasione per gennaio ed essere inserito all'interno dei dialoghi a lungo raggio fra Juventus e PSG: i parigini, infatti, sono da tempo interessati ad Emre Can e De Sciglio. Dall'argentina, intanto, avvisano che ci sarebbero anche e su Leandro Paredes.