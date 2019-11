Calciomercato Juventus, Paratici annuncia: "Rinnovo di Cuadrado vicino"

In scadenza nel 2020, Cuadrado continuerà con la Juventus anche oltre: "Non è ancora del tutto ultimato ma siamo molto vicini".

Nessuna partenza a parametro zero, nessuna cessione nel corso del 2020.è un giocatore fondamentale per la, capace di ricoprire diverse posizioni e dunque fondamentale sia come titolare, sia come giocatore d'emergenza in un ruolo non suo. Come sta accadendo in questa parte di stagione.

Nonostante De Sciglio e Danilo abbiano recuperato dai rispettivi infortuni, Cuadrado è rimasto comunque titolare come terzino destro della Juventus, ormai la sua casa. In scadenza nel 2020, l'ex giocatore del continuerà a giocare per i bianconeri. Parola di Fabio Paratici.

Prima della gara contro il , Paratici ha confermato ai microfoni di Sky Sport:

"Non è ancora del tutto ultimato ma siamo molto vicini"

Classe 1988, Cuadrado è alla Juventus oramai dal 2015: con i bianconeri ha vinto quattro Scudetti e giocato una finale di , risultando decisivo con goal e assist sia in campionato, sia in territorio europeo. Spesso vicino alla cessione, è invece rimasto stabilmente a .

Un decennio praticamente interamente italiano quello di Cuadrado, arrivato in nel 2009 per vestire le maglie di , e : dai viola il trasferimento in Premier per giocare appena tredici partite con il Chelsea.

Dunque il rientro immediato in , per unirsi alla Juventus. Una squadra che a meno di sorprese nelle ultime settimane continuerà ad essere la sua casa almeno fino all'estate del 2021.