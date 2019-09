Juventus-Verona, Mandzukic ancora fuori dalla lista dei convocati

Maurizio Sarri non ha convocato Mario Mandzukic per Juventus-Verona: il croato è in uscita verso il Qatar.

Sembra essere giunta ai titoli di coda l'avventura alla di Mario Mandzukic, in odore di cessione: per il croato resta viva la pista che porta al , dove sono due le squadre che se lo stanno contendendo.

In principio è stato l'Al-Gharafa a chiedere informazioni, seguito poi dall'Al-Rayyan che pare essere in pole position. Questo stato di forte incertezza ha indotto Maurizio Sarri a fare nuovamente a meno di lui, escludendolo dalla lista dei convocati - per la seconda volta consecutiva - per il match interno contro il .

Il primo forfait c'era stato in occasione della trasferta di Firenze con la , ora un'altra bocciatura condizionata sicuramente dai sussurri di mercato che finiscono per avere un ruolo importante anche nelle scelte tecniche.

Mandzukic si appresta così a lasciare la Juventus dopo quattro anni e nove trofei conquistati, periodo in cui ha saputo farsi apprezzare dai tifosi che lo hanno eletto loro beniamino per lo spirito di sacrificio che spesso lo ha portato a ricoprire posizioni non consone alle sue caratteristiche fisiche e tecniche.

Se l'affare dovesse andare in porto, Fabio Paratici riuscirebbe quantomeno a liberarsi - seppur oltre i tempi previsti inizialmente - di un giocatore non più nei piani della società ed escluso dalla lista UEFA per la , stesso trattamento riservato a Emre Can che però rimarrà a .