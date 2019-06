Calciomercato Juventus, Ndombele per Sarri: sfida al Tottenham

Juventus su Tanguy Ndombele del Lione: duello col Tottenham, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto 67 milioni di euro.

Grandi manovre in casa dopo la nomina di Maurizio Sarri: il tecnico darà indicazioni precise sul mercato a Paratici e Nedved, che cercheranno di accontentarlo per costruire una squadra che rispecchi l'anima e il DNA del 60enne tecnico.

Uno dei giocatori che potrebbe fare al caso dei bianconeri è Tanguy Ndombele, seguito da tempo: le sue prestazioni al hanno convinto gli osservatori di mezza Europa, compresi quelli del che si appresta a sfidare la 'Vecchia Signora'.

L'indiscrezione riportata dal 'Daily Star' è di quelle importanti: la Juventus sarebbe pronta ad arrivare fino a 60 milioni di sterline (pari a 67 milioni di euro) per il centrocampista francese, cifra che si avvicinerebbe ai desiderata del club transalpino.

Dal canto suo, il Tottenham non vorrebbe spingersi oltre i 50 milioni di sterline: per questo motivo, Mauricio Pochettino starebbe cercando di convincere il patron Daniel Levy a fare uno sforzo economico in più per pareggiare, quantomeno, la proposta dei campioni d' e tornare a tesserare un calciatore dopo 18 mesi di immobilismo assoluto.

La buona notizia per i vicecampioni d'Europa è rappresentata dal fatto che Ndombele preferirebbe trasferirsi in Premier League anziché in , aspetto non da poco. A complicare tutto potrebbe però essere la necessità del Lione di monetizzare quanto più possibile da un'eventuale cessione: il 20% del ricavato andrà infatti all' , squadra precedente del giocatore.