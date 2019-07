Calciomercato Juventus e Napoli: sfida per Rafael Leão

Duello tutto italiano tra Juventus e Napoli per Rafael Leão, attaccante 20enne del Lille considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Kylian Mbappé.

In lo paragonano a Kylian Mbappé per caratteristiche tecniche e fisiche, confronto probabilmente un po' azzardato ma non troppo: di Rafael Leão si sono accorti in molti, anche in .

In sono due i club che vorrebbero acquistarlo: e , che hanno già sondato il terreno con l'entourage del giocatore per capire quanti margini di manovra ci siano per trattare col , proprietario del cartellino.

I francesi lo tesserarono un anno fa dopo la rescissione unilaterale del contratto con lo Lisbona, avvenuta dopo l'aggressione subita dalla squadra per opera di alcuni ultras. Già allora la Juventus provò a bloccarlo per rimpolpare la rosa dell'Under 23, ma venne anticipata dai francesi che offrirono argomenti convincenti al 20enne nativo di Almada in che la scorsa stagione ha segnato otto reti in ventisei presenze.

Bianconeri e azzurri dovranno però fare attenzione all'interesse di due società da sempre sensibili al mercato delle giovani stelle: e .

Il Lille potrebbe accontentarsi di 30 milioni: per ora Luis Campos (direttore sportivo del Lille) sembra giocare al rialzo, terreno poco fertile per chi voglia approcciare una trattativa. Le prossime settimane potranno dirci certamente qualcosa di più.