Calciomercato Juventus, Mohanad Ali ha stregato Paratici: pronti 2 milioni

La Juventus è rimasta impressionata in Coppa d'Asia da Mohanad Ali, giovanissimo attaccante dell'Iraq. Paratici prepara l'affondo per anticipare tutti

In attesa dell'ufficialità dell'unico vero acquisto della Juventus per questo mercato di gennaio, ovvero Martin Caceres, il direttore Paratici è pronto a regalare un altro colpo a sorpresa, anche se con ogni probabilità sarà un'operazione per la formazione Under 23, almeno inizialmente.

Stiamo parlando di Mohanad Ali, giovane attaccante dell'Iraq e dell’Al-Shorta, che in queste settimane si è messo in luce in Coppa d'Asia. Paratici è rimasto stregato e lo vorrebbe portare da subito in Italia, secondo quanto riportato da 'Tuttosport'.

Due goal e tante giocate di classe per il 18enne dell'Iraq, che ha dimostrato di saper giocare come prima punta, ma senza rinunciare ai movimenti e alla tecnica di un rifinitore. Sul giocatore c'è la concorrenza di Borussia Dortmund e Galatasaray, ma la Juventus vuole anticipare subito le loro mosse.

Paratici è pronto a staccare un assegno da due milioni di euro, per portarlo intanto in Italia e alla Continassa. Poi la meta sarà quella della formazione Under 23, con vista privilegiata però sulla squadra di Massimiliano Allegri. Restano tre giorni ai bianconeri per chiudere l'operazione.

Intanto, sempre parlando di giovani, si è chiuso un doppio movimento con il Lugano. Gli svizzeri hanno acquistato a titolo definitivo i bianconeri Roman Macek e Centrim Kameraj, mentre alla Juventus arrivano Edoardo Masciangelo e Nikita Vlasenko.