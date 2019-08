Calciomercato Juventus, Miranda si allontana: è vicino al Marsiglia

Marsiglia favorito sulla Juventus per assicurarsi Juan Miranda, canterano del Barcellona: i francesi possono chiudere la prossima settimana.

A un passo dal ritorno al , Luca Pellegrini sta per lasciare nuovamente la . Ma, per rimpiazzarlo, i bianconeri rischiano di rimanere senza Juan Miranda, uno dei primi obiettivi per la fascia sinistra della difesa.

Il canterano del , come riporta 'Sport', è infatti vicino al trasferimento in per vestire la maglia del . Possibile operazione a titolo definitivo che l'OM spera di concludere in maniera definitiva già la prossima settimana.

Come era emerso nei giorni scorsi, anche la Juventus è in trattativa concreta per Miranda. Il Barcellona, però, preferisce dare il proprio giovane - mantenendone il controllo grazie al classico diritto di riacquisto - al Marsiglia, il cui direttore sportivo è l'ex portiere azulgrana Zubizarreta.

Al Marsiglia, inoltre, Miranda avrebbe la possibilità di collezionare un minutaggio superiore a quello che la Juventus potrebbe garantirgli. Ed è per questo che il Barcellona è sempre più orientato a dare parere positivo alla cessione. Tra qualche giorno si può chiudere.